Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Rize-Artvin havalimanı ilk sefer Mayıs’ta başlayacak

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de atıldı. Deniz dolgusu üzerine yapılan projede 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanıldı.
Yılda 3 milyon yolcuyu misafir etmesi beklenen ve altyapı çalışmalarının 1 milyar 78 milyon liraya mal olduğu Rize-Artvin Havalimanı, 5 yıllık çalışma sürecinde son aşamaya geldi. Deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından terminal binaları, çay yaprağı giriş takı, çay yaprağı şeklindeki kontrol kulesinde de sona gelindi. 2 bin metre uzunluğu ve 45 metre genişliği bulunan piste ilk uçağın salı günü inmesi bekleniyor.
"CUMHURBAŞKANININ KATILIMIYLA SEFERLER BAŞLAYACAK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mayıs ayında Rize-Artvin Havalimanı'nın seferlere başlayacağını belirten Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, "Havalimanı projesinde artık sona gelmenin mutluluğu ve sevincini yaşıyoruz. İnşallah salı günü havalimanımızın ilk deneme seferi yapılacak. Havalimanımızın daha sonra Mayıs ayı içerisinde de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılışı yapılarak ,seferleri başlamış olacak. İlimizin gelişimine her yönüyle katkısı olacak projelerden bir tanesi. Bizler için çok önemli. Yapılışı itibarıyla çok modern bir havalimanı oldu. İnanılmaz bir kalite var. Bu projenin özelde ilimize, genelde ülkemize hayır getirmesini temenni ediyorum" dedi.
"CİDDİ KATKI SAĞLAYACAKTIR"
Havalimanı bölgeye çok önem taşıdığına değinen Karamehmetoğlu, "Rize-Artvin Havalimanı bir taraftan Kaçkarlar demek, diğer taraftan ise Gürcistan, Azerbaycan demek. Ülkemizin çıkış kapısının olduğu yerde havalimanı Stratejik açıdan da çok önemli bir konuma sahip. Bu yüzden de çok ciddi bir altyapı işlevi görecek. Sadece bir yolcunun binip gittiği yer olarak değerlendirmek ise yanlış olur. İlimizin, Artvin'in ve bölgemize ciddi katkılar sağlayacaktır. Bunun nimetlerinden hep beraber yöre halkı olarak istifade edeceğiz" diye konuştu.