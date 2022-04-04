Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Rize-Artvin havalimanı ilk sefer Mayıs’ta başlayacak

"CİDDİ KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Havalimanı bölgeye çok önem taşıdığına değinen Karamehmetoğlu, "Rize-Artvin Havalimanı bir taraftan Kaçkarlar demek, diğer taraftan ise Gürcistan, Azerbaycan demek. Ülkemizin çıkış kapısının olduğu yerde havalimanı Stratejik açıdan da çok önemli bir konuma sahip. Bu yüzden de çok ciddi bir altyapı işlevi görecek. Sadece bir yolcunun binip gittiği yer olarak değerlendirmek ise yanlış olur. İlimizin, Artvin'in ve bölgemize ciddi katkılar sağlayacaktır. Bunun nimetlerinden hep beraber yöre halkı olarak istifade edeceğiz" diye konuştu.