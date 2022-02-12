Başkan Erdoğan’ın temel gıda ürünlerindeki KDV müjdesinin ardından peş peşe açıklamalar

Başkan Erdoğan Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon tedbirleri tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan açıklamasında: "KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz." ifadelerini kullarak vatadaşlara müjdeyi verdi.
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Temel gıda ürünlerine KDV müjdesi: Yüzde 1'e düştü
Başkan Erdoğan'ın bu açıklaması vatandaşlar ve piyasa tarafından olumlu karşılanırken, iş dünyasından da açıklamalar peş peşe geldi.
TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı'mız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz." açıklamasını değerlendirdi.
KDV indirimini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Gıda üretimi ve ticareti yapan üyelerimizi, imkanları ölçüsünde Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı enflasyonla mücadele kampanyasına destek vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.
İTO BAŞKANI AVDAGİÇ: EN AZ YÜZDE 7 İLAVE İNDİRİM YAPMAYA DAVET EDİYORUM
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'i indirildiği müjdesini verdiğini belirterek, "İTO üyelerimizi ve iş dünyamızı, Cumhurbaşkanımızın firmalara yönelik 'KDV oranı kadar indirim yapma çağrısına' kulak vermeye, en az yüzde 7 ilave indirim yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantı ile katıldığı "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na ilişkin yaptığı açıklamada, bugün hem vatandaşlara hem de üretici kesime yönelik açıklanan desteklerin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması, üçlü KGF kredi paketi ve enflasyonla mücadele tedbirlerinin, son aylarda yakalanılan istikrarı kalıcı yapmaya yönelik katkısı olacağını ifade eden Avdagiç, "Yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması için ilk defa somut bir adım ortaya konuldu. Alın teriyle ülkesinde kazanıp, ülkesinde taş üstüne taş koyan Fatma'nın, Ahmet'in birikimini kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Avdagiç, yerli ve milli üretimin gerçekleştirilmesi, yerli teknolojinin geliştirilip devamlılığının sağlanmasının ancak yerli sermaye ile mümkün olacağını aktararak, "Yabancı sermayeyi elbette memnuniyetle ve takdirle karşılıyoruz. Öte yandan Türkiye'nin yerli sermaye ile yerli üretimi ivmelendirmesi gerekiyor. Yerli sermayeyi sağlayacak olan Türk halkıdır. Türk halkının birikimidir. Türkiye Ekonomi Modeli'nin bize kazandıracağı en büyük kazanım yerli üretimin odağına yerli sermayeyi yerleştirmek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
"HÜKÜMETİMİZ ADIMI ATTI, BUNU TAÇLANDIRMAK VATANDAŞIMIZIN, REEL SEKTÖRÜMÜZÜN ELİNDE"
Şekib Avdagiç, "Hükümetimiz adımı attı, bunu taçlandırmak vatandaşımızın, reel sektörümüzün elinde. Kur Korumalı Mevduata olan teveccühün bugün tanıtılan enstrümanlara da olacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.
Reel kesimin yeterli krediye ulaşamamasındaki en büyük nedenin tasarruf açığı olduğunu belirten Avdagiç, "Tüketim olmadan üretim olmayacağı gibi, tasarruf olmadan da yatırım olmaz." değerlendirmesinde bulundu.
Avdagiç, açıklanan Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredi paketine ilişkin ise "Reel sektöre KGF desteğiyle sağlanacak 60 milyar liralık kredi paketini de özellikle yatırımlara ağırlık vermemiz gereken bu dönemde 'maksada hasıl' olacak bir teşvik olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Şekib Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada bakanımız üçlü bir yapı açıkladı. Birincisi işletme harcamaları destek paketi, ikincisi katma değeri yüksek ürün üretimine yönelik yatırım destek paketi ve üçüncüsü ihracat destek paketi. Böylelikle her katmandaki işletmeye yönelik bir finansman desteği söz konusu olacak. Harcamaların belgelendirilmesi, işletme kredi kartlarıyla kullanım ve refinansmana kapalı olması gibi tedbirler amacın hasıl olmasına büyük katkı verecek. Bu da kaynağın tamamının üretim, ihracat ve işletme sermayesi olarak kullanılacağını bize anlatıyor."
İTO Başkanı Avdagiç, enflasyona yönelik hükümetin ortaya koyduğu proaktif mücadelenin de yılın ikinci yarısından itibaren meyvelerini vereceğine inandıklarını kaydederek, "Bakanımızın açıkladığı 'fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler' içinde yer alan öngörülü tespitlerinin uygulanmasının gerekli ve ehemmiyetli olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"İTO ÜYELERİMİZİ VE İŞ DÜNYAMIZI, EN AZ YÜZDE 7 İLAVE İNDİRİM YAPMAYA DAVET EDİYORUM"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği müjdesini verdiğini anımsatan Avdagiç, şunları kaydetti:
"Bunu halkımızın pahalılıktan korunması yönünde ciddi bir adım olarak görüyoruz. İTO üyelerimizi ve iş dünyamızı, Cumhurbaşkanımızın firmalara yönelik 'KDV oranı kadar indirim yapma çağrısına' kulak vermeye, en az yüzde 7 ilave indirim yapmaya davet ediyorum. Türk iş dünyası, bu zor günleri fedakarlıkla aşılacağının bilincinde. Bugüne kadar bunu açık ve seçik gösterdi, bundan sonra da göstereceğine yürekten inanıyorum."
ATO BAŞKANI BARAN: ENFLASYONUN DÜŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAKTIR
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin enflasyonun düşmesine katkı sağlayacağını belirtti.
Baran, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı'mız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz." açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran
Hazine ve Maliye Bakanlığınca İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen, söz konusu kararın açıklandığı "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı"na katılım sağladıklarını belirten Baran, şunları kaydetti:
"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanan yatırım, ihracat ve işletme harcamaları destek paketlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. KDV düzenlemesini büyük sevinçle karşıladık. ATO üyelerimizin de talepleri arasında yer alan temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi, ekonomik çarkların daha hızlı dönmesine vesile olacaktır. Gıdadaki KDV indirimi enflasyon rakamlarının inmesine katkı sağlayacaktır."
TESK BAŞKANI PALANDÖKEN: İŞLETMELER FİYATLARA YANSITMALI
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesine ilişkin kararı olumlu bulduklarını belirterek, "Temel gıdada fiyatların düşmesini bekliyoruz. İşletmeler KDV indirimini fiyatlara yansıtmalı." ifadelerini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı'mız kapsamında te
mel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz." açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
Esnafın uzun süredir temel gıdada KDV indirimi beklediğini belirten Palandöken, "KDV indirimini çok olumlu buluyoruz. İndirimin fiyatlara yansımasını, temel gıdada fiyatların düşmesini bekliyoruz. İşletmeler KDV indirimini fiyatlara yansıtmalı. Pazartesi gününden itibaren KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı çok iyi denetlenmeli. İndirim, esnafı da vatandaşı da kısmen rahatlatacaktır. Maliyetler artmaya devam etmezse bu KDV indirimi, fiyat artışlarında zirveden dönüşün başlangıcı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
KDV indirimiyle Hazinede bir gelir kaybı beklemediklerini ifade eden Palandöken, tersine vergi gelirlerinde artış olacağını savundu.
Palandöken, toptan ve perakende satışlardaki KDV oranının eşitlenmesiyle esnafın üzerindeki vergi yükü düşeceği için kayıt dışılığın da azalacağını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Kayıt dışı ekonominin azalmasıyla Hazinenin gelirleri daha da artacaktır ancak sadece temel gıdada değil, tüm gıda ürünlerinde KDV oranının aynı olması gerekir. Gıda ürünlerinde KDV oranı aynı olursa hem KDV uygulaması kolaylaşır hem de kayıt dışılık büyük ölçüde ortadan kalkar. Zorunlu tüketim ürünlerinden vatandaşların en çok talep ettiği temizlik ve gazlı içecek ürünlerinde de aynı şekilde KDV yüzde 1'e düşürülürse enflasyon daha erken geriler."
İş dünyası, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri memnuniyetle karşıladı.
Bakan Nebati'nin açıkladığı Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, söz konusu kararların, üretim ve ihracatı önceleyen birçok destek, tedbir ve teşvik paketi ile ekonomiye ayrı bir canlılık getireceğini bildirdi.
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)
Bakan Nebati'nin, bütçe disiplininden taviz vermeden dengeli sürdürülebilir bir büyümenin hedeflenmesini de iş dünyası olarak önemseyerek memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:
"Hükümetimizin ortaya koymuş olduğu Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında kur korumalı TL mevduatlarından 10 milyar dolar civarına gelen bir döviz, toplamda da 312 milyar lirayı aşan ciddi bir mevduat oluşmuş durumda. Yastık altında bulunan yaklaşık 5 bin ton altının karşılığı olan 350 milyar TL'nin ekonomiye kazandırılması da ayrıca hazinemize ayrı bir güç katacaktır. Yatırım, ihracat ve işletme destekleri kapsamında KGF ile 60 milyar liralık destek bu ortamları güçlendirecek, ekonomimize daha da çok katkı sağlamalarına vesile olacaktır. Tabi bütün bunlarla birlikte katma değerli yatırımların öncelenmesi, yurt içi ve yurt dışı ticarette dengenin hedeflenmesi memnuniyetle karşıladığımız durumlardır. Alınan bu kararların ülkemizin refahı için hayırlı olmasını diliyoruz."
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz
"KDV İNDİRİMİ MÜJDESİNİN ENFLASYONA ÇARE OLACAĞINA İNANIYORUM"
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya video konferans yöntemiyle katılarak açıkladığı KDV indiriminin önemli olduğunu belirterek, "Hem sayın bakanımızın açıkladığı tedbirler, hem de özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın temel gıda maddelerinin KDV'sinin yüzde 1'e indirilmesi müjdesinin enflasyona çare olacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, bu konuda iş dünyasının üzerine düşen görevler de var. İş dünyası olarak biz de KDV indirimi kadar feragatta bulunmalıyız. Böylece KDV indiriminin etkisi katlanmış olur." ifadelerini kullandı.
Ali Kopuz, enflasyon gibi tüm ekonomik sorunlarla mücadelenin çok boyutlu çözümlere ihtiyaç duyduğuna inandığını belirterek, "Bu nedenle sayın bakanımız Nureddin Nebati'nin açıkladığı tedbirler de ekonomimizin yaşadığı sorunlara çare olacaktır. Şu anda özellikle KOBİ'lerin finansal sorunlarına çare olacak KGF destekli kredilerin ayrıntıları açıklandı. Kur korumalı mevduat sisteminin geliştirilmesiyle yastık altı birikimlerin de finansal sisteme dâhil edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, 24 ay ödemesiz yatırım kredisi, kredilerin tüketime gitmesini engelleyecek düzenlemeler ve enflasyonla mücadele için geliştirilen yeni mekanizmalar, hem etkin olmasını umduğumuz tedbirler hem de birbirini tamamlayan parçalar. Devlet ve çalışanından işverenine kadar bütün millet üstüne düşeni inşallah yapacak ve bu zor zamanları atlatacağız" şeklinde konuştu.
"YÜZDE 1 KDV KARARI ÇOK YERİNDE VE DOĞRU BİR KARAR"
Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, yüzde 1 KDV uygulamasının KOBİ'ler başta olmak üzere birçok büyüklükteki işletmenin satışlarına ve mevcut iş hacimlerine olumlu katkıda bulunacağını belirtti.
Gıda başta olmak üzere türevleriyle birlikte birçok işletmeye olumlu yansımaları olan yüzde 1 KDV kararının çok yerinde ve doğru bir karar olduğunu ifade eden Güral, şunları kaydetti:
"Sadece işletmelere katkı olarak yansıyacağına değil vatandaşların alım gücünü artıracağı için kısa vadede enflasyonu da stabil hale getireceğine inanıyoruz. Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yüzde 1 KDV müjdesi küçük ve orta büyüklükteki işletmelere adeta bir müjde niteliğinde. KOBİ'lere olumlu yansımaları olacak bu paketi büyük bir mutlulukla karşılıyoruz. KOBİ'lerin satışını artıracağı gibi vatandaşların da cebine olumlu şekilde yansıyacaktır. Tüm bunların yanı sıra ülkede enflasyonunun da KDV indirimi ile düşeceğini öngörüyoruz. Özetlemek gerekirse, yüzde 1 KDV Türk ekonomisine ve KOBİ'lere deyim yerindeyse can suyu olacak."Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Temel gıda ürünlerine KDV müjdesi: Yüzde 1'e düştü