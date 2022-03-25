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Giriş Tarihi: 25.3.2022 16:03

Başkan müjdeyi verdi! Elbistan’da ilk tekstil fabrikası kuruluyor

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Başkan müjdeyi verdi! Elbistan’da ilk tekstil fabrikası kuruluyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçenin ilk tekstil fabrikasının açılacağını duyurdu. Gürbüz, işsizliği bitirmek için yaptıkları girişimlerin meyvesini vermeye başladığını ifade edip bin kişinin istihdamının sağlanacağı tekstil fabrikasıyla ilgili olarak “Bu yatırım sayesinde daha önce tekstil fabrikası bulunmayan Elbistan, sadece iç piyasaya değil, dünyaya tekstil ihraç eden bir üs haline gelmiş olacak. Memleketimize hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ilçenin ilk tekstil fabrikasının açılacağını "Bir müjde de bizden!" diyerek sosyal medyadan duyurdu.

Gürbüz, sosyal medya hesabından "İşsizliği bitirmek için yaptığımız girişimler meyvesini veriyor. 1000 kişiye istihdam sağlayacak, 26 bin m² alana kurulacak, Elbistan'ı dünyaya tekstil ihraç eden bir üs haline getirecek, Elbistan'ın ilk tekstil fabrikası çok yakında açılıyor" dedi.

"ELBİSTAN TEKSTİL ÜSSÜ HALİNE GELECEK"

Gürbüz sözlerine şöyle devam etti: "Buradaki ilk tekstil fabrikası olması sebebiyle yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak için ilk etapta 300 kişiyi yetiştirecek eğitim bantları Mayıs ayının başında kuruluyor. 8 ay sonunda ise 1000 kişinin istihdam edileceği fabrika hizmete girmiş olacak. Bu yatırım sayesinde daha önce tekstil fabrikası bulunmayan Elbistan, sadece iç piyasaya değil, dünyaya tekstil ihraç eden bir üs haline gelmiş olacak. Memleketimize hayırlı olsun."

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Başkan müjdeyi verdi! Elbistan’da ilk tekstil fabrikası kuruluyor
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