Başkan Pekyatırmacı Sanat Akademisi’nde derse katıldı

Selçuklu
Belediyesi tarafından hayata geçirilen Selçuklu Sanat Akademisi projesi ile vatandasların kendilerini gelistirebilmeleri adına çalısmalarını sürdürüyor. Tiyatro, diksiyon, baglama, kanun egitimleri veren akademide güz dönemi egitimleri basladı. Tamamen ücretsiz olan egitimlere katılanlar istedikleri alanda egitimler alarak kendilerini gelistiriyor. Selçuklu Belediye Baskanı Ahmet Pekyatırmacı, egitim sınıflarını ziyaret ederek derslere katıldı. Selçuklu Sanat Akademisi'nde egitimlerin amacına ulastıgını belirten Selçuklu Belediye Baskanı Ahmet Pekyatırmacı; "Ben burada verilen egitimlerden dolayı mutluyum. Gezdigimiz her sınıfta farklı meslek gruplarından gelen arkadasları görmek beni memnun etti. Bizim arzuladıgımız sahne bu. Her yas grubundan, her meslek kolundan, her egitim seviyesinden kendini ifade etmek anlamında ve kendini gelistirmek anlamında buradan rahat bir sekilde istifade edebilmesini istiyoruz. Hocalarımız burada verilecek egitim konusunda en büyük katkıyı saglıyorlar. Arkadaslarımız da buranın ortamın düzeni ve projenin yürütülmesi sürecini takip ediyorlar. Katıldıgınız için hepinize ayrı ayrı tesekkür ediyorum" seklinde konustu.