Başkent ve mega kentten dünya ulaşımına iki anıtsal eser

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonuyla İstanbul ve Ankara ulaşımına iki önemli proje daha kazandırıldı. İstanbul'da açılan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ve Ankara'da açılan AKM-Gar-Kızılay metro hattı, ulaşıma sağlayacağı büyük avantajın yanı sıra eşsiz tasarımları ile de göz dolduruyor.

DÜNYA ÖRNEKLERİNDEN AYRIŞAN KONSEPT

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen tören ile hizmete açıldı.

Dünyanın en modern hastanelerinden biri olan ve her gün yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği Başakşehir- Çam ve Sakura Şehir Hastanesine paralel metro hattı, olağanüstü tasarımı ile de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayali olan 'her şehre bir şehir hastanesi' konseptinden yola çıkılarak tasarlanan Türkiye'deki tüm şehir hastanelerinin simgelendiği metro istasyonu adeta bir kent meydanı olarak kurgulandı. Tasarım şehir hastanelerinin bulunduğu bölgelerde yetişen ağaçlarla betimlendi. Hastaneye adını veren aynı zamanda hayatı simgeleyen iki ağaç olan çam ve sakura devasa ağaçları, orta alanda tüm ihtişamlarıyla göz doldururken genel mimaride özel boyamalarla gerçekleştirilen rölyefler yer alıyor. Türkiye'nin ve dünyanın pek çok noktasında anıt, müze, tema park ve şehir mimarisi gibi konsept projeler tasarlayan ve hayata geçiren Outdoor Factory'nin üstlendiği bu projeyi dünyadaki örneklerinden öne çıkaran unsurlar; eşi benzeri olmayan tavan yüksekliği, gün ışığını içeri alabilen modern mimari çatı yapısı ve minimalist sanatsal tasarımı.

BAŞKENTE İKONİK METRO TASARIMI

Ankaralıların hizmetine sunulan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattının açılışı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önderliğinde gerçekleştirildi.

Outdoor Factory imzası taşıyan metro istasyonu, tarih kokan simge ve ikonlarıyla da dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ulaştırma alanında gerçekleştirdiği projelerinin işlendiği tasarımda, 1860'tan bugüne Türkiye'deki ulaştırma ve raylı sistemlerin kronolojik sıralaması sanatsal boyamalar ve illüstrasyonlarla betimlendi. Yolcuları adeta tarihsel bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanan 3,3 km uzunluğundaki hat günde 600 bin yolcuya hizmet verecek.

METRO İSTASYONLARI TARİH VE SANAT ALANINA DÖNÜŞECEK

İstanbul ve Ankara metro projelerinin Türkiye'de bir ilk olduğuna vurgu yapan Outdoor Factory Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Yedigöz, "Bugüne kadar Türkiye'de ve dünyanın çeşitli noktalarında şehirlere kimlik kazandıran, kentlere aidiyet duygusunu aşılayan ve kültürel mirasları anlatan birçok projeye imza attık. Hayata geçirdiğimiz her tasarımın bir hikayesi olması bizim için çok kıymetli. Burada da amacımız metro istasyonlarını stresli, kasvetli ve hızlı geçiş alanları olmaktan çıkarıp insanların içinde olmaktan keyif aldığı, göz alıcı güzellikte tasarlanmış bir tarih ve sanat alanına dönüştürmekti. İstanbul ve Ankara projeleri ile ses getiren bir başlangıç yaptık. Bir ilk olan bu projeye benzer alanlarda yenilerini çok yakında ekleyeceğiz" diye konuştu.