Başkentten yılın ilk çeyreğinde 2,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin ihracatı 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin oluşturduğu olumsuzluklara rağmen martta 23,6 milyar dolara çıktı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin ocak-mart dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artışla 61,6 milyar dolara ulaştı.

Ankara'dan bu dönemde yapılan ihracat, geçen yılın ocak-mart dönemine göre yaklaşık yüzde 7 artış gösterdi ve 2 milyar 716 milyon 902 bin doları buldu. Geçen yılın aynı döneminde başkentten 2 milyar 538 milyon 669 bin dolarlık dış satım yapılmıştı.

Ankara ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-mart döneminde ABD'nin en fazla dış satım yapılan ülke olduğu görüldü. Yılın 3 ayında bu ülkeye 267 milyon 421 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. ABD'yi 221 milyon 657 bin dolarla Almanya, 161 milyon 702 bin dolarla Çin, 129 milyon 121 bin dolarla Rusya takip etti.

Başkentten yılın 3 ayında yapılan dış satımda "makine ve aksamları" 447 milyon 448 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 348 milyon 338 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 321 milyon 709 bin dolarla "otomotiv endüstrisi", 258 milyon 63 bin dolarla "elektrik ve elektronik" izledi.

"ÜRETİM ODAKLI ÇALIŞMALARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) Başkanı Ertuğrul Onat, ihracatın üretim, karlılık ve istihdamın artması gibi birçok ekonomik dengeye ciddi katkısının bulunduğunu söyledi.

İhracatın ülkelerin dış ticaret dengelerinin de korunmasını katkı sağladığını belirten Onat, şunları kaydetti:

"İhracatta yaşanan bu artış, Ankara ve ülkemiz ekonomisi adına son derece umut verici bir durumdur. Biz sanayiciler olarak ekonomik büyümenin hızlandırılmasında büyük rolü olan ihracatın daha da artması adına üretim odaklı çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Ekonomik olarak zorlu bir sürecin içinden geçerken Ankaralı iş insanlarının ortaya koyduğu çaba sadece bugünü değil, yarını kurtaracak bir gayreti içermektedir."

Ankara'dan yılın ilk 3 ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler ve sektörler şöyle (bin dolar):