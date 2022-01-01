Batarya fabrikası 2 bin istihdam sağlayacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile Çinli enerji devi Farasis ortaklığındaki Siro şirketinin, Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde faaliyete geçireceği batarya hücresi ve modül üretimi tesisi, bölge istihdamına büyük ölçüde katkı sağlayacak.
TOGG fabrikasının bitişiğindeki 600 dönüm arazide yapılacak 15 gigavatsaat kapasiteli batarya hücresi ve 19.8 gigavatsaat kapasiteli batarya modülü yatırımı, Türkiye'nin elektrikli araçlar ve mobilite ekosisteminin teknolojik dönüşüme destek olacak.
Türkiye'nin otomobilinin batarya modül ve paketlerini üretecek Siro, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz ve verimli bir enerji sisteminin gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, "Batarya fabrikası yaklaşık 2 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak, dolaylı yoldan ise 10 bin kişi bu işten faydalanacak. İstihdamla beraber nüfusumuzun 50-60 bin civarında artacağını düşünüyoruz" dedi.