Batı Akdeniz ihracatında 2 milyar dolar sevinci

Batı Akdeniz illeri Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan BAİB üzerinden gerçekleşen ihracat, 13 Ekim itibarıyla 2 milyar dolar sınırını aştı. 1 Ocak-13 Ekim'deki net ihracat geliri, 2 milyar 2 milyon 939 bin dolara ulaştı. Batı Akdeniz illerinden toplam 3 bin 17 ihracatçının 176 ülkeye 5 bin 484 ürün çeşidinin ihracatını yaptığı 10 ay 13 günlük süreçte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8'lik artış kaydedildi.



RUSYA-UKRAYNA KRİZİ SÜRECİ GECİKTİRDİ



BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, 2 milyar dolarlık ihracat sınırının aşılmasını sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Bu yıl tabi daha yüksek bir artış bekliyorduk fakat hem Rusya-Ukrayna krizi, hem de diğer ekonomik problemlerden dolayı maalesef beklediğimiz yükselişte değil ama yine de geçen yılın üzerindeyiz. Bizler için çok tatmin edici değil, hedefimiz eylül başında 2 milyarı geçmekti fakat bahsettiğimiz sebeplerden dolayı şu anda baya geç kalmış durumdayız" dedi.



YIL SONU 2,6 MİLYAR DOLAR BEKLENİYOR



Bölge ihracatında, örtüaltı üretiminde hasat döneminin yaklaşık 10 gün sonra başlamasıyla hareketlilik beklediklerini de açıklayan Çavuşoğlu, "İhracatımızın lider sektörü yaş meyve sebzede hasat dönemiyle bir artış bekliyoruz. Mermerde de ciddi atılımlarımız var. Hedeflerimizi tutturamasak bile daha yüksek bir artışla yılı kapatırız, diye umut ediyoruz. Yıl sonu için 3 milyar dolar hedeflemiştik ama bu durumda çok zor. Şu andaki görüntüye göre 2,6 milyar dolar görünüyor. Başta Rusya-Ukrayna krizi böylesi zor bir süreçteki tüm üreticilerimiz ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



3 ana sektörden oluşan ihracat verilerinde; tarım sektörü, yüzde 3 düşüşle 867 milyon 376 bin dolara ulaşarak, birinci sırada yer aldı. Sanayi sektörü, yüzde 8,7 artışla 718 milyon 841 bin dolarla ikinci; madencilik sektörü yüzde 6,1 artışla 416 milyon 721 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada bulunuyor.



YAŞ MEYVE-SEBZE 500 MİLYON DOLARI AŞTI



İhracatın lider sektörü tarım, kendi içinde 3 ana gruba ayrılırken, bitkisel ürünler yüzde 0,5 artış ve 606 milyon 791 bin dolarla ilk sırada. Ağaç ve orman ürünleri yüzde 2,7'lik düşüş ve 233 milyon 264 milyon dolarla ikinci, hayvansal ürünler yüzde 46'lık düşüş ve 27 milyon 320 bin dolarla üçüncü sırada yer alıyor. Bitkisel ürünler içindeki yaş meyve ve sebze sektörü ise yüzde 3,9'luk düşüşe rağmen 505 milyon 759 milyon dolarla, bölgenin lider ihracat sektörü oldu. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı 62 milyon 807 bin dolar, meyve ve sebze mamulleri 19 milyon 317 bin dolar, tütün 11 milyon 515 bin dolar, süs bitkileri 5 milyon 522 bin dolarla dikkat çeken diğer alt sektörler oldu.



SANAYİ VE KİMYEVİ MAMULLERDE ARTIŞ



Sanayi ihracatında 3 alandan ilki, demir ve demir dışı metaller, çimento-cam-seramik ve toprak ürünleri, iklimlendirme sanayi, makine ve aksamları, hazır giyim ve konfeksiyon, elektrik-elektronik, çelik, savunma ve havacılık sanayi, otomotiv endüstrisi, gemi ve yat, mücevher gibi alt sektörlerin oluşturduğu sanayi mamulleri yüzde 4,8'lik artış ve 461 milyon 757 bin dolar oldu. Kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 22'lik artışla 204 milyon 446 bin dolar, tarıma dayalı işlenmiş ürünler 52 milyon 637 bin dolar olarak sıralandı.



ÜRÜN BAZINDA DOMATES İLK SIRADA



'Ürün Grubu İhracat Raporu'na göre ise yaş sebzelerde ürün bazında domates yüzde 15'lik artış ve 138 milyon 672 bin dolarla en çok ihracatı yapılan ürün olurken, biber 110 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. İhracatın en çok yapıldığı sektör konumundaki yaş meyve sebzede, yaş meyveler 185 milyon 305 bin dolar olurken, yaş sebzeler ise 307 milyon 634 bin dolara ulaştı. Yaş sebzelerde salatalık 21,5 milyon, kabak 19 milyon, patlıcan 9,2 milyon dolar oldu.



EN ÇOK İHRACAT YAPILAN 10 ÜLKE



İlk sırada yüzde 9 düşüş ve 153 milyon 691 bin dolarla Almanya'ya ihracat yapılan Batı Akdeniz illerinden en çok ihracat yapılan 10 ülke şöyle sıralanıyor:



"Çin yüzde 35 düşüşle 143 milyon 727 bin dolar, Rusya yüzde 4,5 düşüşle 136 milyon 390 bin dolar, Hollanda yüzde 90 artışla 101 milyon 23 bin dolar, ABD yüzde 26 artışla 99 milyon 570 bin dolar, Ukrayna yüzde 5,9 artışla 72 milyon 903 bin dolar, İtalya yüzde 50 artışla 72 milyon 460 bin dolar, Romanya yüzde 4 düşüşle 72 milyon 89 bin dolar, İsrail yüzde 21 artışla 62 milyon 472 bin dolar, Birleşik Krallık 59 milyon 931 bin dolar.