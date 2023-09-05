Batı Akdeniz’in ihracat payı 2 milyar dolara yaklaştı

Antalya, Burdur ve Isparta illerinden ihracat, 27 farklı sektörde durmaksızın devam ediyor. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyesi firmalar, bölgenin yüzlerce çeşit ürününü dünyanın dört bir yanındaki alıcılara ulaştırıyor. Bu çerçevede Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 1 Ocak ila 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen ihracat 1 milyar 741 milyon 616 bin 43 dolara ulaştı. İhracatta 1,5 milyar dolar rakamını geçen ay geride bırakan Batı Akdeniz, bir sonraki psikolojik sınır olan 2 milyar dolar rakamına doğru emin adımlarla ilerliyor. Öte yandan Batı Akdeniz'den sadece Ağustos ayında gerçekleşen ihracat ise 196 milyar 137 bin 146 dolar oldu.



"İHRACATIN 44 MİLYON 367 BİN 204 DOLARINI MADEN VE METALLER SEKTÖRÜ GERÇEKLEŞTİRDİ"



Batı Akdeniz'den Ağustos ayında gerçekleşen 196 milyar 137 bin 146 dolar ihracatın 44 milyon 367 bin 204 dolarını maden ve metaller sektörünün gerçekleştirdiğini belirten Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Doğaltaş ağırlıklı bir ihracata sahip olan sektörümüz çok uzun zaman sonra yeniden listenin birinci sırasına yükselme başarısını gösterdi. Yaş meyve sebze sektörümüz ise Ağustos ayında 37 milyon 397 bin 654 dolar ile en fazla ihracat yapan sektörümüz oldu. Ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörümüz, 29 milyon 988 bin 281 dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz yer alırken, sektörümüzün Ağustos ayı ihracatı 23 milyon 107 bin 934 dolar olarak gerçekleşti. Listenin beşinci sırasında ise 7 milyon 607 bin 835 dolarla iklimlendirme sanayi sektörümüz yer aldı" dedi.



EN FAZLA İHRACATIN YAPILDIĞI ÜLKE ÇİN



Bölgeden Ağustos ayında en fazla ihracatın yapıldığı ülkenin Çin olduğunun bilgisini veren Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Çin'e gerçekleşen ihracat yüzde 60 gibi rekor bir seviyede artış gösterdi ve 24 milyon 926 bin 875 dolar oldu. Çin'i 14 milyon 374 bin 149 dolar ihracatla Almanya takip etti. Listenin üçüncü sırasında 13 milyon 751 bin 761 dolar ihracatla Rusya yer aldı. Listenin dördüncü sırasında 10 milyon 832 bin 266 dolar ihracatla Birleşik Devletler, beşinci sırada ise ihracatın yüzde 218,9 oranında arttığı ve 10 milyon 36 bin 780 dolar olduğu Türkmenistan yer aldı" ifadelerine yer verdi.



"SEKTÖRÜMÜZÜN İHRACATI GEÇEN YILIN 8 AYLIK DÖNEMİNE KIYASLA YÜZDE 27,44 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERDİ"



1 Ocak ila 31 Ağustos tarihleri arasında bölgede en fazla ihracatı 577 milyon 520 bin 69 dolar ile yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdiğini belirten Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Sektörümüzün ihracatı geçen yılın 8 aylık dönemine kıyasla yüzde 27,44 oranında artış gösterdi. Listenin ikinci sırasında ise 303 milyon 203 bin 238 dolar ihracatla maden ve metaller sektörü yer aldı. Sektörümüzün ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,76 oranında düşüş göstermesine rağmen bölgemizin en güçlü iki sektöründen birisi olmaya devam etti. Listenin üçüncü sırasında yer alan ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörümüzün ihracatı ise 208 milyon 473 bin 655 dolar oldu. Dördüncü sırada ise kimya sektörümüz yer aldı ve sektörümüz bu dönemde 168 milyon 680 bin 93 dolar ihracat gerçekleştirdi. Beşinci sırada yer alan demir ve demir dışı metaller sektörümüz ise 68 milyon 840 bin 662 dolar ihracat gerçekleştirdi. Ağaç mamulleri ve orman ürünleri ile kimya sektörümüz istatistiklere bakıldığında Bölgemizin en güçlü üçüncü ve dördüncü sektörü olma özelliğini bu dönemde de pekiştirdi" açıklamasında bulundu.



Ümit Mirza Çavuşoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bölgemizden 8 aylık dönemde en fazla ihracatın gerçekleştiği ülke 160 milyon 982 bin 409 dolar ile Almanya oldu. Almanya'ya gerçekleşen ihracat yüzde 20,33 oranında artış gösterdi. En fazla ihracat yapılan ikinci ülke ise Çin oldu. Çin'e yüzde 18,58 oranında artış ile 149 milyon 87 bin 902 dolar ihracat gerçekleşti. İhracatın ciddi oranda arttığı bir diğer ülke de üçüncü sıradaki Rusya oldu. Bölgemizden Rusya'ya bu dönemde 145 milyon 31 bin 99 dolar ihracat yapıldı. İhracatın yüzde 35,84 oranında arttığı Ukrayna'ya ise 8 aylık dönemde 89 milyon 245 bin 971 dolar ihracat gerçekleşirken, listenin beşinci sırasındaki Romanya'ya gerçekleşen ihracat ise 67 milyon 782 bin 756 dolar oldu."