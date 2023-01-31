Batı Karadeniz’in ayakta kalan tek antik tiyatrosu gün yüzüne çıkıyor

Batı Karadeniz ve Düzce'nin kalbi olan Konuralp'te Antik Kent Kazı çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Apollon heykelinin çıkarıldığı bölgede kazı çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı.

Kazı işlemlerinin ardından restorasyon çalışmalarına geçileceğini kaydeden Başkan Özlü; "Konuralp Antik kentimiz Batı Karadeniz'in kalbidir. Ortaya çıkan eserlere baktıkça Düzce'nin geçmişi ve tarihini ile ilgili geleceğe ışık tutan eserlerin gün ışığına çıkarılması bizlere son derece mutluluk veriyor. 10 bin kişilik bir tiyatronun olduğu bir bölgenin yaklaşık 100 bin nüfusa sahip olduğu arkeologlar tarafından söyleniyor. Düzce genellikle Cumhuriyet döneminde oluşan bir şehir olarak bilinir. Ama kazılarda bunun tam tersi olduğu ortaya çıkıyor. Düzce tarihi bir şehir, milattan öncesine kadar dayanan bir uygarlığa sahip bir şehre sahibiz. Biz Konuralp antik kentinde, büyük bir medeniyeti ortaya çıkartıyoruz. Kazı çalışmalarımız sadece tiyatro ile kalmayacak. Ne kadar eser varsa onları günümüzle tanıştırmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.