Batman’a 3 milyar liralık sera organize tarım bölgesi yatırımı SABAH 04

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasıla bakımından dünyada 7'nci ülke olduğunu, bu başarıyı yukarılara taşımak adına yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini ifade etti. Yumaklı, Batman'da kurulacak sera organize tarım bölgesiyle (OTB) yılda 30 bin ton sebze üretimi yapılacağını ifade etti. Yumaklı, ülkenin ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarımsal üretim üslerinden biri olacak Batman Sera OTB'ye tüzel kişilik kazandırdıklarını belirterek, "Toplam 1100 dekarlık alanda inşa edilecek Batman Sera OTB'de yüzde 75'i kadın olmak üzere 1.500 kişi istihdam edilecek. 2026 yılının ikinci yarısında üretime geçmeyi hedeflediğimiz Batman Sera OTB'de yılda 30 bin ton sebze üretimi yapılacak. Batman'da örtü altında üretilen sebze miktarının yüzde 50'si bu sera OTB'de yetiştirilecek. Toplam yatırım tutarı 3 milyar lira olan projenin ekonomiye yıllık 1 milyar lira katkı sağlaması öngörülüyor" diye konuştu.

