Batman’da ’İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde 1850 konutun kurası çekildi





Kura çekimine Vali Ekrem Canalp, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve Çevre Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan ile konut başvurusunda bulunanlar katıldı.



Vali Ekrem Canalp, Batman'da her yıl yüz milyonlarca lirayı sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara aktardıklarını belirterek, "Belediye ve tüm devlet kurumları kendi imkanları nispetinde devletin asli fonksiyonunu en iyi şekilde yerine getirebilmek için çaba ve gayret gösteriyor.

Bugün bu çaba ve gayretlerinden bir tanesi, hep beraberce şahit olmak üzere sosyal konut kura çekimi töreni için buradayız. Sadece illeri değil, ilçeleri de kapsayan devasa bir proje. Bu çerçeve içerisinde ayrıca yapacağımız imar çalışmalarında buna benzer sosyal konut projeleri için yer ayıracağız" dedi.