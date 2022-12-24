Batman’da kadınlar ürettikleri organik ürünlerle gelir elde ediyor

Batman'ın Beşiri ilçesinde ürettikleri organik ürünlerden gelir elde etmek isteyen kadınlar, kurdukları Beşiri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya geldi.



"HEDEFİMİZ BÜTÜN BEŞİRİ KADINLARINI KOOPERATİFİMİZE ÇEKMEKTİR"



Kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi veren Beşiri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Eğitimci Şilan Kül "Kaymakamlık bize tahsis ettiği eski lojmanı Beşiri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak kullanıyoruz. Kadınlarımızı bu kooperatife çekmekte ilk etapta çok zorluklar çektik, Beşiri çok küçük bir ilçe olduğu için kadınların dışarı çıkmasında sosyalleşmesinde tereddütleri vardı. Bunları kırmaları için sürekli onlara ekip arkadaşlarımız ile birlikte destek olamaya çalıştık. Şuan 7 üye ile beraberiz hedefimiz bütün Beşiri kadınları kooperatifimize çekmektir. Artık gerçekten ilçemizin kadınları sosyalleşme anlamında ihtiyacını olduğunu düşünüyorum. Kadınlar kendi ayakları üstünde durup kendi paralarını kendi emekleri ile kazanıp evlerine götürüp bunu harcamalarını istiyoruz. Genellikle kadınlarında bu konu ile ilgili eksiklerini olduğunu dile getiriyorlar yalnız faaliyete girişemiyorlar. Bunu başardığımızı düşünüyorum. 7 kadın ile birlikteyiz inşallah Beşiri kadınları da toplayıp aynı çatı altında üretim aşamasına gelip daha da bu işletmeyi büyütüp kendi ayakların üstünde durarak bu parayı kazanıp burayı daha aktif bir hale getirip sosyalleşmelerine destek oluruz" dedi.



"HEDEFİMİZ DAHA BÜYÜK YERLERE ADIM ATMAK"



İlçede yetişen sebze, meyvelerle birçok ürün ürettiklerini ifade eden Kül "Burada ilk etapta kapari bitkimiz var, onun turşusuyla başladık. Kapari halk arasında deve dikeni olarak biliniyor. Sağlık açısından çok faydaları var normalde biz kapariyi 10 günlük bir aşamadan geçiriyoruz. Kadınlarımız 10 gün boyunca sabah ve akşam suyunu değiştiriyorlar. Suyunu değiştirmesindeki amaç zehirli bir bitki olduğu için zehrini akıtması için suyunu değiştiriyorlar. Daha sonrada salamuraya bastırılıp turşu haline getiriliyor. Kadınlarımız daha sonrasında erişte döktüler, bunu da çeşitlendirelim diye sebze yemeyen çocuklar için pancarlı, havuç, ıspanaklı ve sade erişteler dökülmeye başladı. Biz pazarlama alanında daha farklı kollarla ilerlemek istiyoruz. Pazarlama alanında sıkıntılarımız var onu aşarsak daha iyi bir yerlere geleceğiz. Bunun içinde okullardaki, yurtlarda makarnalar yenilmesin erişteler yenilsin istiyoruz. Konu ile ilgili kaymakamız Mahmut Şener ve Halk Eğitim Müdürümüz Mehmet Aydemir'in desteklerini aldık inşallah olumlu sonuçlar alarak ilerleteceğiz. Sosyal medya hesaplarımızdan ilk satışlarımıza başladık. Arkadaşlarımız kendi çevrelerine tanıtım yapmaya başladılar. Batman'da oturuyorum Batman'da birkaç doğal organik ürün satan yere ürünlerimizi verdik. Bu şekilde sermayemizi katladık. Hedefimiz daha büyük yerlere adım atmak" diye konuştu.



"KADIN ARKADAŞLARIMIZLA ÇOK İYİ BİR EKİP OLDUK"



Kooperatif çatısı altında üretim yaparak ev ekonomisine katkı sağlayan Şükran Ortaç ise, "37 yaşındayım 3 çocuk annesiyim ev hanımıyım. Kooperatife gelme amacımız öncelikle kadınların kalkınması ve kadınların sosyal alanlarda gelişmesi için arkadaşlarımız ile birlikte katıldık. Kaymakamız Mahmut Şener'in desteğiyle kadın kooperatifimizi açıldı. İlk işe nereden başlayalım diye düşündük kadın arkadaşlarımızla birlikte erişte üretme konusunda karar aldık. Ardından reçel, şalgam ve birçok doğal ürün üretme konusunda üretime geçtik. Şuan çok güzel bir ortam elde ettik. Kooperatifimizde kurs hocalarımız ile birlikte çalışıyoruz. Kadın kooperatifimize işlerimiz yürüsün diye bazen akşam geldik bazen gündüz geldik ama işlerimizi tamamdık. Çok iyi motive oluyoruz arkadaşlarımızla çok iyi bir ekip olduk. Her zamanda bir birimizi destekliyoruz" dedi.



"SEBZELİ ERİŞTE ÇOCUKLARIN BESLENMESİ KONUSUNDA ÇOK FAYDALI"



Kadın arkadaşları ile birlikte organik erişte ürettiklerini dile getiren 3 çocuk annesi Songül Albay "Kadın arkadaşlarımızla beraber erişte dökümüne başladık. Kursta Emine hocamın desteğiyle bir kooperatif açılacağını Beşiri'deki kadınların sosyalleşmesi adına kendi ekonomik güçlerini ellerine almaları konusunda bir ortam sağlayacaklarını söylediler. Bende bu ortamda bulunmak istedim ve organik erişte yapmak ile başladık. Yaptığımız organik erişteleri kendi çocuklarıma da yedirmeye başladım ve benim oğlum çok sevdi. Çocuklarım sebze tüketmiyordu ama bu şekilde sebze tüketmeye başladılar. Şimdi ıspanaklı erişte tüketmeye başladılar. Pancarlı, sade ve ıspanaklı erişteyi çok beğendiler. Diğer arkadaşlara da öneriyorum çocukların beslenmesi konusunda çok faydalı çünkü içinde yumurta kullanıyoruz bir de sebze var herhangi bir katkı maddesi içinde bulunmuyor. Tabi Gıda mühendisi hocamızın desteğiyle organik eriştelerimizi üretiyoruz" ifadelerini kullandı.