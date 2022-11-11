Bayburt’ta jeotermal kaynakları değerlendirilecek

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, şehrin termal turizminden faydalanabilmesi adına hayata geçirmeyi planladığı projeyi, geçtiğimiz günlerde çalışma ziyareti için bulunduğu Ankara'da Maden Tetkik Arama Genel Müdürü Vedat Yanık'ı ziyaret ederek, projeyi iletti. Bu görüşmenin ardından Genel Müdür tarafından jeotermal kaynakların yerinde incelemesi için gönderilen Jeoloji Mühendisleri Orhan Kılıç ve Hasan Yıldız ile beraber jeotermal kaynakların olması muhtemel yerlerde incelemelerde bulunan Başkan Hükmü Pekmezci, "Şehrin turizmine önemli katkı sağlayacak olan bu çalışmaların Bayburt'a hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.