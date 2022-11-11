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Giriş Tarihi: 11.11.2022 10:25

Bayburt’ta jeotermal kaynakları değerlendirilecek

İHA
Bayburt’ta jeotermal kaynakları değerlendirilecek

Bayburt’ta bulunan jeotermal kaynaklarının değerlendirilmesi için inceleme çalışmaları başlatıldı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, şehrin termal turizminden faydalanabilmesi adına hayata geçirmeyi planladığı projeyi, geçtiğimiz günlerde çalışma ziyareti için bulunduğu Ankara'da Maden Tetkik Arama Genel Müdürü Vedat Yanık'ı ziyaret ederek, projeyi iletti. Bu görüşmenin ardından Genel Müdür tarafından jeotermal kaynakların yerinde incelemesi için gönderilen Jeoloji Mühendisleri Orhan Kılıç ve Hasan Yıldız ile beraber jeotermal kaynakların olması muhtemel yerlerde incelemelerde bulunan Başkan Hükmü Pekmezci, "Şehrin turizmine önemli katkı sağlayacak olan bu çalışmaların Bayburt'a hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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Bayburt’ta jeotermal kaynakları değerlendirilecek
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