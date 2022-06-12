Benzin ve motorin fiyatları günlük olarak takip edilmeye devam ediyor. Dünyada akaryakıt fiyatları en sıcak gündemin başında yer alıyor. Enerji emtialarında artan oynaklık motorin ve benzin litre fiyatı başta olmak üzere yakıt olarak kullanılan petrol ürünlerinde artışlara neden oluyor. Motorin ve benzin fiyatı için zam, indirim haberleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Rusya'ya gelen yaptırımlar da petrolde arz endişelerini artırırken, akaryakıt pompa fiyatları da buna bağlı olarak sürekli değişiyor. Brent petrol son olarak 120 dolar bandının üzerinde hareketini sürdürüyor.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları...