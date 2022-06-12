Benzin ve motorin fiyatları günlük olarak takip edilmeye devam ediyor. Dünyada akaryakıt fiyatları en sıcak gündemin başında yer alıyor. Enerji emtialarında artan oynaklık motorin ve benzin litre fiyatı başta olmak üzere yakıt olarak kullanılan petrol ürünlerinde artışlara neden oluyor. Motorin ve benzin fiyatı için zam, indirim haberleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Rusya'ya gelen yaptırımlar da petrolde arz endişelerini artırırken, akaryakıt pompa fiyatları da buna bağlı olarak sürekli değişiyor. Brent petrol son olarak 120 dolar bandının üzerinde hareketini sürdürüyor.
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları...
LPG VE BENZİN FİYATI İÇİN ZAM GELDİ
Dün benzin litre fiyatı 2,18 TL zam alırken, otogaz (LPG) fiyatı ise 54 kuruş arttı. Yeni akaryakıt zammı ile benzin litre fiyatı 28 TL'nin üzerine yükseldi.
YENİ AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE GÜNCELLENEN BENZİN VE MOTORİN POMPA FİYATLARI...
Yeni benzin ve motorin fiyatları sonrası bayiler akaryakıt pompa fiyatları güncellemesi yaptı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin litre fiyatı 11 Haziran 2022 bugün ne kadar?
İstanbul'da benzin litre fiyatı 28,45 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,91 TL
ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?
Ankara'da benzin litre fiyatı 28,56 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 28,00 TL
İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI KAÇ TL?
İzmir'de benzin litre fiyatı 28,55 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 28,00 TL