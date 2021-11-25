’Bayim Olur musun?’ fuarı Yenikapı’da açıldı

Bayilik ve franchise alanında Türkiye'nin tek fuarı Bayim Olur musun?, yeni dönem için hazırlıklarını tamamlayan sektörü bu yıl 19'uncu kez bir araya getirdi. Özellikle ulaşım açısından, ziyaretçi deneyimini ve memnuniyetini artırmak üzere Yenikapı'ya taşınan fuar, 28 Kasım'a kadar sektör yatırımcıları misafir edecek.

Pandemi sürecinde konseptlerini, franchise şartlarını yenileyen ve bu yıl ilk kez bayilik verecek olan yeni markaları yatırımcılarla buluşturan fuar, yeni ve uzun soluklu iş anlaşmalarına da ev sahipliği yapıyor.

Fuarda ziyaretçilerin ücretsiz olarak izleyebilecekleri seminerler de hayata geçiriliyor. Sektör uzmanlarının ve başarılı markaların deneyimlerini paylaştığı seminerler, Franchise'a ilk adım atacak yatırımcılara ve markalara yol gösteriyor. Franchise sektörünün çatı kuruluşu olan UFRAD, fuarda gelenekselleşen seminerlerini bu yıl yine sürpriz bir içerikle hayata geçiriyor.

"KAZANDIRAN BULUŞMALAR GERÇEKLEŞİYOR"

Fuarcılık sektörüne 36 yıldır hizmet ettiğini dile getiren Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem; "Bayim Olur musun? Fuarı'nı 19 yıldır hayata geçiriyoruz. Ülke olarak bu sisteme çok çabuk uyum sağladık ve felsefesinin gelişmesinde önemli rol oynadık. Bu fuarda 19 yıldır kazandıran buluşmalar gerçekleşiyor. Bine yakın bir firma bu fuardan geçti. Fuarlar için dernekler çok önemlidir. Fuarları derneklerle birlikte organize ederseniz hem katılımcılara hem de ülke ekonomisine büyük kazanımlar sağlarsınız. Biz Ufrad Derneği ile ilk fuarımızdan bu güne birlikte bunu başardık. Şu an kendi alanında dünyanın 3'üncü büyük fuarıyız. Ufrad Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Aydın ve ana sposorumuz Redstone Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Evrim Kırmızıtaş Başaran'a çok teşekkür ederim" dedi.

"DÜNYAYA YERLİ VE MİLLİ MARKA OLARAK AÇILDIK"

Fuarda çok etkili ve önemli markaları gördüğünü dile getiren Redstone Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Evrim Kırmızıtaş Başaran; "Yeni bir markayız ama kısa bir sürede dev adımlar attık. Yurt içi ve dışı bayilikler verdik. 12 yıldır bu işi yapan bir insan olarak adım adım büyüyerek bu konuma geldik. Şuan Güney Afrika, Amerika, Fransa, Moğolistan, İtalya gibi ülkelere tamamen yerli ve milli marka olarak açıldık. Bu fuarda şahane bir sinerji yakalayarak gücümüze güç katacağımıza inancım tamdır" dedi.

"MARKA DEĞİLSENİZ EKONOMİNİZİ YABANCILAR İSTİLA EDER"

Ülke olarak markaların geleceğine yatırım yapmazsanız, geleceğiniz yok olur diyen Ufrad Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydın ise fuar hakkında şunları söyledi. "Türkiye'de franchising sektörü bu konuma taşıyan herkese çok teşekkür ederim. Biz aslında bir aile oluşturduk.19 yıl önce yola çıktığımızda franchising sisteminin ne olduğunu kimse bilmiyordu. Bizler iğne ile kuyu kazar gibi bu yöntemin ticari hayatta ne anlam ifade ettiğini herkese anlattık. Şu an ülkemizde 55 milyar dolarlık, 300 bin kişinin çalıştığı, 60 bin zincirin oluştuğu bir başarıya imza attık.

Medyafors'la beraber tüm farkındalıkları bir kenara bırakarak, ülkenin bağımsız ekonomiye sahip olması için çalıştık. Franchising demek marka demek, marka değilseniz yaptığınız işin hamallığını yapıyorsunuz demektir. Marka değilseniz ekonominizi yabancı markalar istila eder. Milli ekonomiden söz etmek istiyorsak

Fuar alanı, toplu taşımayla gelecek misafirler için de oldukça merkezi konumda. Yenikapı Fuar Alanı, Avrasya Tüneli'nden Marmaray'a, Metro'dan İDO'ya tüm ulaşım araçlarının kesiştiği noktada yer alıyor. Marmara Bölgesini denizden de kucaklayan fuar alanı, ilçeler ve şehirlerarası İDO seferleri ile kolay ulaşım avantajı sunuyor. Ayrıca, tüm bu noktalardan fuar alanının kapısına kadar gün boyunca ücretsiz servis araçları da hizmet verecek.