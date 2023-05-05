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Giriş Tarihi: 5.5.2023 15:22

Baykar: Hadımköy'deki fabrika tesisi, üretim ve depolama ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanılacaktır

Baykar'dan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'ye ait fabrika tesislerinin satın alımına ilişkin açıklama yaptı. Baykar, "İstanbul Hadımköy'deki mevcut üretim alanımızın yakınında bulunan fabrika tesisleri, Baykar'ın insansız hava aracı üretim alanının genişleme ihtiyacı çerçevesinde ihracattan elde ettiğimiz gelirlerimiz kullanılarak öz kaynaklarımızla satın alınmıştır." açıklamasında bulundu.

AA
Baykar: Hadımköy’deki fabrika tesisi, üretim ve depolama ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanılacaktır

Baykar, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirime dair açıklamada bulundu.

Baykar'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'ye ait İstanbul Hadımköy'deki mevcut üretim alanımızın yakınında bulunan fabrika tesisleri, Baykar'ın insansız hava aracı üretim alanının genişleme ihtiyacı çerçevesinde ihracattan elde ettiğimiz gelirlerimiz kullanılarak öz kaynaklarımızla satın alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İstanbul Hadımköy'de bulunan söz konusu fabrika tesisi, üretim ve depolama alanı gibi ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz." ifadelerine yer verildi.

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Baykar: Hadımköy'deki fabrika tesisi, üretim ve depolama ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanılacaktır
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