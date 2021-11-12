Baykar ve ASELSAN el sıkıştı

Yurt içindeki kullanıcılara teslim edilecek Baykar üretimi milli insansız hava araçlarında kullanılmak üzere CATS için ASELSAN ve Baykar arasında sözleşme imzalandı. Temel bilimler ve kavramlardan başlayıp, yüksek mühendislik becerilerinin son derece titizlikle uygulandığı CATS 12 Kasım'da SAHA EXPO 2021'de atılan imzalarla milli İHA'ların keskin gözü olmaya devam edecek

CATS, başta İHA'lar olmak üzere hava platformlarının elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ihtiyacının milli imkanlarla karşılanması amacıyla geliştirildi. ASELSAN tarafından seri üretimleri devam eden CATS, operasyonel bölgelerde aktif kullanılıyor.