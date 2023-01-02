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Giriş Tarihi: 2.1.2023 15:10 Son Güncelleme: 2.1.2023 15:13

İstanbul Havalimanı 2022'de Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 2022 detaylı raporuna göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1156 uçuşla yıl genelinde Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

AA
İstanbul Havalimanı 2022’de Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL), 2022'nin Avrupa havalimanları ve havayolu trafiğine yönelik kapsamlı raporunu yayınladı.

Kovid-19 salgınının başlangıç tarihi olan 2019 yılı ile karşılıklı değerlendirmenin yapıldığı rapora göre, Avrupa'daki havalimanları içerisinde salgın öncesi uçuş rakamlarını yakalayan tek havalimanı İstanbul Havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1140 uçuşla Amsterdam, 1122 uçuşla Paris, 1048 uçuşla Frankfurt, 1042 uçuşla Londra havalimanları takip etti.

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İstanbul Havalimanı 2022'de Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
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