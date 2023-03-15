BAYKAR’dan öğrencilere 10 bin adet tablet

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, asrın felaketi olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen depremlerin gerçekleştiği ilk andan itibaren yardım çalışmaları yürüten şirket, afetzede öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için yeni bir bağış kampanyası başlattı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından duyurulan kampanya kapsamında, Baykar tarafından deprem bölgesinde sınavlara girecek afetzede öğrencilere 10 bin adet tablet bağışlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) teslim edilecek tabletler, deprem bölgesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) girecek öğrencilere dağıtılacak.