Baykar’dan yatırım dolandırıcılığı uyarısı

Türk savunma sanayisinin lokomotiflerinden Baykar, internet ve sosyal medya platformlarındaki sahte yatırım içeriklerine karşı vatandaşı uyardı. SABAH Gazetesi'nin de daha önce dile getirdiği 'sahte yatırım fırsatları' dolandırıcılığına karşı açıklamada bulunan Baykar, "Son zamanlarda sosyal medya platformlarında Baykar'ın ismi kullanılarak sahte yatırım fırsatları sunan dolandırıcılar, vatandaşlarımızı yanıltmakta ve mağdur etmektedir. Yapay zekâ teknikleriyle hazırlanan bu sahte reklamlar, Baykar adına yüksek kazanç vaatleri sunuyor gibi gösterilmekte olup tamamen dolandırıcılık amaçlıdır" uyarısını yaptı.Baykar'ın böyle bir yatırım faaliyeti bulunmadığının altı çizilen açıklamada, "Bu içeriklerin tamamı Baykar'ın bilgisi dışında, kötü niyetli kişiler tarafından yayınlanmaktadır. Bazı medya mensupları bu sahte içerikleri Baykar'a ait sanarak yanlış algılar oluşturmuştur. Medya mensuplarını, Baykar'ın resmi açıklamaları ile dolandırıcıların manipüle ettiği içerikleri ayırt etmeye davet ediyoruz. Baykar'ın resmi açıklamaları yalnızca kendi sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır" denildi. Sosyal medya platformlarına çağrıda bulunan Baykar, "Ayrıca, sosyal medya platformlarının, kullanıcılarını koruma ve güvenli bir ortam sağlama sorumluluğunu üstlenerek, bu tür yanıltıcı içeriklerin engellenmesi adına daha etkin adımlar atmasını bekliyoruz. Baykar olarak, bu dolandırıcılık girişimlerine karşı gerekli hukuki işlemleri başlatmış bulunmaktayız" açıklamasını yaptı.İnternet siteleri ve sosyal medya platformlarında, Baykar'a yatırım yaparak gelir elde edilebileceğine dair sahte ilanlar ve haber benzeri içerikler bulunduğu vurgulanarak, "Dolandırıcılığı amaçlayan bu tür ilan ve haberler tamamen gerçek dışıdır. Tanınmış gazetecilerin Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar ile röportaj yapmış gibi gösterilerek yapılan yatırım çağrılarına itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Halka açık bir şirket olmayan Baykar, hiçbir zaman yatırım teklifinde bulunmamaktadır. Şüpheli durumları lütfen resmi kanallarımız aracılığıyla bize bildiriniz. Baykar olarak vatandaşlarımızın sahte ilan ve haberlere karşı dikkatli olmasını ve bu tür çağrılara itibar etmemesini önemle rica ederiz" denildi.