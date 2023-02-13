Baykar’ın deprem bölgesine gönderdiği ihtiyaç malzemelerinin dağıtımına başlandı

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İhtiyaç malzemesi yüklü tırlarımız AFAD ile koordineli bir şekilde depremden etkilenen illerimize dağılıyor. El birliğiyle afetzede kardeşlerimize ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mesajda yer alan grafiğe göre, Niğde ve Kayseri'ye birer tır jeneratör; Adana'ya 1 tır termos ve kıyafet, 1 tır konserve, 1 tır kıyafet ve powerbank, 2 tır jeneratör; Kahramanmaraş'a 2 tır jeneratör, 3 tır kıyafet, 5 tır konserve, 2 tır uyku tulumu, 1 tır çadır ve powerbank, 1 tır battaniye; Hatay'a 1 tır uyku tulumu, 1 tır konserve, 4 tır kıyafet; Gaziantep'e 2 tır jeneratör, 5 tır gıda, 3 tır konserve, 1 tır uyku tulumu; Malatya'ya 1 tır battaniye, 1 tır jeneratör, 1 tır konserve; Adıyaman'a 2 tır jeneratör, 1 tır konserve; Şanlıurfa'ya da 1 tır jeneratör ve 1 tır uyku tulumu sevk edildi.

Şirket ayrıca afet bölgesindeki vatandaşlar için tedarik edilen çocuk tulumlarının da yine AFAD ile koordineli bir şekilde ihtiyaç noktalarına ulaşmaya devam ettiğini açıkladı. Mesajda, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız" ifadesine yer verildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüreğimizi yakan afet sonrası Baykar olarak tedarik ettiğimiz ihtiyaç malzemelerini AFAD ile koordineli bir şekilde illerimize dağıtıyoruz. Hep birlikte tek yürek yaralarımız saracağız" ifadelerini kullandı.