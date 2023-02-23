Bayraktar Akıncı TİHA görücüye çıktı! İlk defa orada...

BAE'DEKİ TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ ÜRÜNLERİNİN SAYISI ARTACAK

BAE, Türk savunma sanayisi ürünleri Bayraktar Akıncı TİHA, Bayraktar TB2, Atak helikopteri, akıllı mühimmat ve roketler, deniz platformları ile zırhlı kara araçlarıyla ilgileniyor. Yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan projelerle BAE güvenlik güçleri kullanımındaki Türk savunma sanayisi ürünlerinin sayısının artması bekleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği 29 Ağustos 2021'den beri operasyonel olarak görev yapan Bayraktar Akıncı TİHA, bugüne kadar askeri görevler icra edip doğal afetlerde yürütülen çalışmaların koordinasyonuna katkı sağladı.

Baykar, en çok ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanan insansız hava aracı olan Bayraktar TB2'nin yanında, Bayraktar Akıncı TİHA için 5 ülkeyle anlaşma yaptı. İhracat sözleşmeleri kapsamında ilk teslimatını bu yıl gerçekleştirecek şirket, satışlarına yenilerini eklemek için de bir dizi görüşme yürütüyor.

Baykar, artan yurt dışı satışlarıyla son 2 yıldır Türk savunma sanayisinin en fazla ihracat yapan şirketi konumuna ulaştı.