Bayraktar Kızılelma TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilendi! "Teknolojinin geldiği son nokta"

"Kızılelma, İHA teknolojisinin dünyada geldiği son noktalardan bir tanesi. 6 ton kalkış ağırlığına, 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Yerli olarak geliştirilen tüm mühimmatları ve Hava Kuvvetlerinin envanterindeki tüm mühimmatları entegre edebilmeyi planlıyoruz. Kızılelma'nın en önemli özelliklerinden biri de TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden iniş kalkış yapabilmesi."

Son Dakika: Bayraktar Kızılelma TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilendi | Video

Kızılelma'nın Baykar'ın İHA ailesinin diğer üyeleriyle birlikte de görev yapabileceğini dile getiren Ergin, "Akıllı İHA otonomisi sayesinde sürü İHA şeklinde muharebe edebilme yeteneğine sahip olacak. Bu da etkin güç unsurlarından birini oluşturacak." ifadelerini kullandı.