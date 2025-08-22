Bayraktar: Petrol üretimi tarihin en üst seviyesinde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol üretiminde tarihin en üst seviyesinde olduğunu söyledi. Parlamentoda yazılı soru önergesi yanıtlayan Bayraktar, "2021'de şehit Esma Çevik, 2023'te şehit Aybüke Yalçın, 2024'te Mehmet İrfan Güler, Bülent Sadioğlu ve Bulmuşlar Sahaları keşfedilmiş olup günlük 81 bin varil ham petrol üretim rakamına ulaşılmıştır. Günlük bazda yurtiçi petrol üretim ortalaması tarihin en yüksek seviyesine gelmiştir" dedi.

DÖRT KATA ÇIKACAK

Mayıs 2025 itibarıyla elektrikte kurulu gücün yüzde 70.4'ünün yerli kaynaklardan sağlandığını anlatan Bayraktar, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için yeni bir yatırım modeli hayata geçirilmiştir. Enerjide 203'te rüzgar ve güneş kurulu gücümüzü 4 katına çıkartarak 120 GW seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yerli kaynaklarımızdan azami ölçüde faydalanılması politikamızı uyguluyşoruz" dedi.