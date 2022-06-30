Bayram bereketi: Oteller de pansiyonlar da doldu

Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle birleştirilmesi turizmde yüzleri güldürdü. Acenteler vasıtasıyla yaklaşık 1 milyon kişinin bu dönemde tatile çıkması bekleniyor.Pansiyonlarla birlikte 650 bin yatak kapasiteli turizm kenti Antalya'daki tesislerin, yoğun ilgi nedeniyle tamamen dolmak üzere... Otellerde doluluk oranı, yüzde 95'e dayandı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Kurban Bayramı'nda sanırım tüm tesislerimiz dolacak" dedi. Belek bölgesindeki 5 yıldızlı otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, "Sezon başı olmasına rağmen yüzde 90 doluyuz. Çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Avrupa pazarından çok talep var" diye konuştu. Kaleiçi'ndeki pansiyonların tamamı da doldu. Antalya İl Turizm Müdürlüğü görevlileri, "8 Temmuz tarihinden itibaren yüzde 100 doluluğa ulaşacağız. Başta Almanya, İngiltere, Hollanda ve İskandinav ülkelerinden yoğun rezervasyon talebi var" diye konuştu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği de acenteler vasıtasıyla bu bayramda yaklaşık 1 milyon kişinin tatile çıkmasını öngördüklerini bildirdi.