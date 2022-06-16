Bayram biletleri tükendi





GÜNDE 600 BİN YOLCU

Bayramda Türkiye'de ortalama 1 milyon kişinin otobüsle seyahat ettiğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti: "Yaz döneminde en çok tatil bölgelerine seferler olur. Ancak bu yıl oteller çok pahalı. O nedenle yerli turistin bu bölgeye talebi düştü. Bu da otobüse talebi düşürdü. Hem uçak hem de otobüs bilet fiyatlarında artış da paylaşımlı araçlara talebi yükseltti.