Bayram ikramiyeleri haftaya ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 28 veya 29 Nisan'da ödeneceğini bildirdi. Emeklilere verilen bayram ikramiyesinde artış yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Bilgin, "Bu zaten adı üstünde bayram ikramiyesi. Bu, ücret türü veya asgari ücret vesaire gibi bir şey değil. Şu anda öyle bir kararımız yok" karşılığını verdi. İkramiyenin toplam maliyetinin iki bayramda yaklaşık 25 milyar lira olduğuna değinen Bilgin, "Yani çok büyük bir rakam. Petrolü, doğalgazı devlet sübvanse ediyor. Düşük gelir gruplarını daha fazla sübvanse ediyor ama buna rağmen çok yüksek. Neden, dışarıdan gelen bir kaynak, dövizle alıyoruz. Dünyada enerji fiyatları yükseldi ama bizde daha fazla yükseldi. Çünkü bizde dolardaki dalgalanmanın da yansımasıyla yükseldi. Yani bu 25 milyar, ilave bir 25 milyar lira daha diyelim. İlave 25 milyarı götürüp benzin ya da doğalgaz sübvansiyonu için kullansak, bu fiyatları yarı yarıya düşürebilecek bir rakamdır" dedi. Bakan Bilgin, asgari ücrette temmuz zammı tartışmalarıyla ilgili olarak, "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Zaten üç ay önce yüzde 50'nin üzerinde tarihi bir zamla arttırdık. Türkiye'nin tarihinde böyle bir şey yok. İlk defa bütün ücret türlerinde asgari ücret düzeyindeki geliri vergi dışı bıraktık. Bu tarihsel bir adım. Asgari ücret tartışması bunu üç ay sonra tartışırsanız, üç ay sonra tartışırsanız, daha sonra bir ay sonra tartışırsınız. Hiper enflasyon tehlikesi böyle bir şeydir. Böyle yanlış adımların sonucu olarak ortaya çıkar. Türkiye, çok şükür şu anda her şeyi kontrol altında yürütüyor" değerlendirmesinde bulundu.3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun 10 Mayıs'ta son kez toplanacağını, çıkan düzenlemenin Cumhurbaşkanına sunulacağını belirten Bilgin, "Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum" dedi. Bakan Bilgin, "Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak adlandırılan kesimle ilgili bir çalışma olacak mı?" sorusuna, "Şu anda gündemimizde bu yok" yanıtını verdi.