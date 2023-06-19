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Giriş Tarihi: 20.6.2023

Bayram öncesi fahiş fiyata izin yok

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı alışverişlerinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 81 ildeki denetimlerini sürdürürken şikâyetleri de yakın takibe aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada bayram dönemlerinin, ülke ekonomisine, artan üretim ve satışlar anlamında büyük bir hareketlilik getirdiği vurgulandı

Bayram öncesi fahiş fiyata izin yok
Açıklamada, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yapılan alışverişler de kurbanlık, kıyafet, gıda, turizm, ulaşım, konaklama, gastronom i gibi geniş sektör yelpazesiyle üretici, tedarikçi ve tüketici üçgeninde ekonomimize büyük bir katma değer sağlamaktadır. Bu ekonomik faaliyetler gerçekleştirilirken, özellikle vatandaşlarımız tarafından ihtiyaçların belirlenerek alışverişe çıkılması, farklı markalar ve ebatlardaki ürünlerde kıyaslamaya da imkân veren birim fiyatların etiketlerde olup olmadığına bakılması, ayrıca etiket fiyatı ile kasa fiyatlarının aynı olup olmadığına dikkat edilmesi tüketici hak ve menfaatleri açısından önem arz etmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

81 İLDE SIKI TAKİP
Bakanlığın, bayram öncesi dönemde de tüm sektörler nezdinde fahiş fiyat artışlarıyla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bakanlığımız denetim birimleri 81 ilimizde denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam edecek ve şikayetler yakinen takip edilecektir. Öncelikli amacımız, tüm vatandaşlarımızın haklarını ve refahını korumaktır. Bu sebeple piyasada arz ve talep dengesini bozucu faaliyetlere karşı mücadelemiz ve takibimiz daima titizlikle sürecektir. Halkımızın mağduriyetine neden olan kişilere ilişkin her türlü idari yaptırım kararlılıkla uygulanacaktır."

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Bayram öncesi fahiş fiyata izin yok
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