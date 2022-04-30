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Giriş Tarihi: 30.4.2022 12:53

Bayram öncesi 'tatlı' telaş: Şeker ve tatlıcıların yolu tutuldu

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Bayram öncesi ’tatlı’ telaş: Şeker ve tatlıcıların yolu tutuldu

Ramazan Bayramına sayılı günler kala çarşı-pazarda tatlı bir hareketlilik başladı. Çocuklara, torunlara ve misafirlere geleceklere şeker, çikolata ve tatlı ikram etmek isteyenler Ulus Hali'nin yolunu tuttu. Bayramların vazgeçilmezi baklavaya her zamanki gibi rağbet çoktu... Dükkânların önünde uzun kuyruklar oluştu. Fiyatlar baklavacılara, pastanecilere ve marketlere kıyasla daha uygundu.

Satıcı Mehmet Koç: Hal olduğu için piyasaya göre yarı yarıya uygun fiyatlarımız. En çok baklava satıyoruz. Tepsi ile alanlar var. Satışlara yetişemiyoruz. Arife günü iyice artar satışlarımız.

Satıcı Hakan Günsür: Geçen yıla göre fiyatlar arttı ama üretici ile bunun alakası yok. Aracı ve komisyoncular fiyatları artırıyor. Fırsatçılık yapıyorlar.

TORUNLAR İÇİN TATLILAR HAZIR

Bayramların bir araya gelmek için fırsat olduğunu söyleyen vatandaşlar sofralarını donatmak için tatlı, şeker ve lokum aldı. Duygularını şu şekilde dile getirdiler:

Nurhayat Gürel: Baklava alacağım. Başka yerlerde 85 lira. Burada 27 lira. Torunlarla yiyeceğiz. Uzun zamandır göremiyorum torunlarımı özledim. Bayram sayesinde hep birlikte olacağız.

Keklik Saraç: Fiyatları toptancılarla marketler artırıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan önlüyor. Şeker alacağım ben de çoluk çocuk için...

Zübeyir Yalvaç: Bayramda gelecek misafirlere ikram etmek için şeker aldım. Çok çeşit oluyor halde. Yeni ürünler direkt buraya geliyor. Fiyatlar da diğer yerlere göre daha uygun.

Veli Aytekin: Bayram telaşı başladı. Bayramda gelenlere ikram etmek için şeker, çikolata aldık. Ramazanın son günlerindeyiz. Burada fiyatlar gayet uygun. Yıllardır buraya geliyorum. Her şey kaliteli ve ucuz. Kaliteyi hiç değiştirmediler.

Ünal Demir: Bayramda torunlar, çocuklar gelecek. 6 tane çocuğum var. Uzun zaman sonra bir araya geleceğiz. Şeker, lokum alacağım. Hep birlikte yiyeceğiz.

Hacı Ramiz: Pazar baya hareketli... İnsanlarda telaş başladı. Ben de lokum alacağım.

ŞEKER VE TATLI FİYATLARI

Sade lokum: 28 lira

Fıstıklı lokum: 34 lira

Tulumba: 25 lira

Cevizli baklava: 24-27 lira

Kadayıf: 30 lira

Şeker: 50 lira

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Bayram öncesi 'tatlı' telaş: Şeker ve tatlıcıların yolu tutuldu
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