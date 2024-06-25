Bayramda 23.5 milyonluk ceza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde şehirler arasında hizmet veren 13 bin 855 otobüsü denetlediklerini belirterek, "Denetimler kapsamında, Karayolu Taşıma Kanunu'na aykırı bir şekilde faaliyette bulunan otobüs işletmecilerine 23 milyon 453 bin lira idari işlem uygulandı" ifadesini kullandı. Uraloğlu, bayram tatilinde şehirler arası otobüs seyahatlerinde büyük bir yoğunluk yaşandığını ifade ederek, 14-23 Haziran tarihlerinde 107 bin 896 şehirler arası otobüs seferi gerçekleştirildiği, bu seferlerde 3 milyon 782 bin 90 yolcunun seyahat ettiğini bilgisini paylaştı. Uraloğlu, denetimlerin sadece bayramı kapsamadığını belirterek, fahiş fiyat ve emeklilere ücret tarifesi üzerinden yüzde 20 indirim uygulanması için yurt genelinde otobüslere yönelik denetimlerin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.