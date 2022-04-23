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Giriş Tarihi: 24.4.2022

Bayramda 25 bin ton şeker satılacak

Bayramda 25 bin ton şeker satılacak
Uzun yıllardır açık ara lideri olduğu 'Bayram Şekeri' kategorisinde, yaklaşık yüzde 50'lik bir pazar payına sahip olan Kent, Ramazan Bayramı için 13 bin tonluk üretim gerçekleştirecek. İki yıllık aradan sonra ilk kısıtlamasız bayramın yaşanacağını aktaran Mondelez Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, "Bayram için yapılan hediyelik ve ikramlık şeker satışı, tüm yıl boyunca gerçekleştirilen şeker satışından yüzde 30 fazla" dedi. Bayramda 25 bin tonluk şeker satışının öngörüldüğünü, bunun 13 bin tonunu karşılayacaklarını aktaran Karagöz, fiyatların yüzde 40 arttığını söyledi.
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Bayramda 25 bin ton şeker satılacak
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