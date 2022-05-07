Bayramda 3 milyon kişi hava yolunu kullandı

Ramazan Bayramı tatilini kapsayan 29 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında 3 milyon kişi hava yolunu tercih etti. Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Karaismailoğlu, bayram tatili öncesinde yolcuların rahat ve konforlu bir şekilde seyahatleri için havalimanlarında gerekli önlemlerin alındığını hatırlattı. Karaismailoğlu, 29 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında iç hatlarda 11 bin 648, dış hatlarda 10 bin 952 olmak üzere toplamda 22 bin 600 uçağın iniş-kalkış yaptığını ifade ederek, 1 milyon 430 bini iç, 1 milyon 540 bini dış hatlarda olmak üzere Ramazan Bayramı tatili döneminde toplam 2 milyon 970 bin yolcunun hava yolunu tercih ettiğini duyurdu.Aynı dönemde İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 2 bin 145, dış hatlarda 5 bin 57 olmak üzere toplamda 7 bin 202 uçağın iniş-kalkış yaptığını vurgulayan Karaismailoğlu, toplam yolcu sayısının ise 1 milyon 65 bin olduğuna dikkati çekti. Karaismailoğlu, "Yolcu trafiği, iç hatlarda 299 bin 951, dış hatlarda 764 bin 853 oldu. Covid-19 salgınının başlamasından bu yana İstanbul Havalimanı'nda 30 Nisan tarihinde gerçekleştirilen bin 301 uçuş ve ağırlanan 195 bin 640 yolcu ile son 2 yılın en yüksek günlük uçuş rakamına da ulaşıldı" dedi.