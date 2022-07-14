Bayramda 408 bin kişi trenlerle seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatilinde 408 bin vatandaşın trenlerle seyahat ettiğini söyledi. Karaismailoğlu Marmaray, İZBAN ve Başkentray'da da 2 milyon 509 bin vatandaşın ücretsiz yolculuk yaptığını bildirdi. Karaismailoğlu, "Böylece, bayram tatilinde toplam 2 milyon 917 bin yolcu taşıdık" dedi. Bayramda yüksek hızlı tren hatlarında 51 bin 638 kişilik ek kapasite artışı yapıldığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Kurban Bayramı süresince Yüksek Hızlı Trenlerimizde 119 bin, anahat trenlerimizle 74 bin, bölgesel trenlerimizle 215 bin vatandaşımız yolculuk yaptı" dedi. Karaismailoğlu, Marmaray'la 1.6 milyon, İZBAN'da 688 bin ve Başkentray'da 221 bin yolcunun ücretsiz taşındığını duyurdu. ANKARA