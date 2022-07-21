Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bayramda 6.7 milyon kişi havayolunu kullandı
Giriş Tarihi: 22.7.2022

Bayramda 6.7 milyon kişi havayolunu kullandı

Bayramda 6.7 milyon kişi havayolunu kullandı
10 günlük Kurban Bayramı tatilinde 6 milyon 678 bin kişi hava yolunu tercih etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 milyondan fazla yolcuya hizmet verildi" dedi. Karaismailoğlu, 8-17 Temmuz'da Türkiye genelinde uçak trafiğinin iç hatlarda 17 bin 108, dış hatlarda 26 bin 708 olduğuna dikkati çekerek, toplam iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin 43 bin 816 olduğunu bildirdi. Bayram tatili süresince havalimanlarında yolcu yoğunluk yaşandığının altını çizen Karaismailoğlu, "İç hatlarda 2 milyon 441 bin, dış hatlarda 4 milyon 237 bin olmak üzere toplamda 6 milyon 678 bin yolcu uçakla seyahat etti" bilgisini paylaştı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayramda 6.7 milyon kişi havayolunu kullandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA