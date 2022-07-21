Bayramda 6.7 milyon kişi havayolunu kullandı

10 günlük Kurban Bayramı tatilinde 6 milyon 678 bin kişi hava yolunu tercih etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 milyondan fazla yolcuya hizmet verildi" dedi. Karaismailoğlu, 8-17 Temmuz'da Türkiye genelinde uçak trafiğinin iç hatlarda 17 bin 108, dış hatlarda 26 bin 708 olduğuna dikkati çekerek, toplam iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin 43 bin 816 olduğunu bildirdi. Bayram tatili süresince havalimanlarında yolcu yoğunluk yaşandığının altını çizen Karaismailoğlu, "İç hatlarda 2 milyon 441 bin, dış hatlarda 4 milyon 237 bin olmak üzere toplamda 6 milyon 678 bin yolcu uçakla seyahat etti" bilgisini paylaştı.