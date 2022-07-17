Bayramda turizmde yoğun hareketlilik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinde Türkiye genelinde turizm hareketliliğinin yoğun geçtiğini belirterek, "Sürenin birleştirilerek uzaması yoğunluğun sağlanmasında çok etkili oldu" dedi. Ersoy, Antalya'nın Kemer ilçesinde bakanlık olarak geçen yıl açtıkları "Kemer Çamyuva Halk Plajı"nda muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlar, Bakan Ersoy'a ilçeye kazandırdıkları ücretsiz halk plajları için teşekkür etti. Ersoy, 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilindeki hareketliliğe ilişkin ise şunları söyledi: "Bayram tatilinde Türkiye genelinde turizm hareketliliği çok yoğun geçti. Sürenin birleştirilerek uzaması yoğunluğun sağlanmasında çok etkili oldu. Sezon sonuna kadar yoğun bir turizm sezonunu hem yerli hem yabancı olarak yaşayacağız diye düşünüyorum."Ersoy, karavan noktaları oluşturmak için çalışma yaptıklarını, karavanların düzenli park yerlerine gitmesi durumunda sorun yaşanmayacağını söyledi. Ersoy, turizm bölgelerine yeni nesil arıtma tesisleri kazandırdıklarını ifade etti. Bakan Ersoy, üç yıldır Türkiye'nin birçok noktasında, özellikle tatil yörelerinde ücretsiz beş yıldızlı halk plajları açtıklarını, bunların olumlu karşılandığını ve yoğun talep olduğunu vurguladı. Kemer bölgesinde üçüncü halk plajını açtıklarını anlatan Ersoy, plajların Türkiye'nin birçok noktasına yayılacağını, 10'uncusunu da bu ayın sonuna kadar Antalya Lara'da açacaklarını belirtti. Antalya'da birkaç tane daha halk plajı açacaklarını aktaran Ersoy, diğer bölgelerden de çok talep geldiğini ve oralarda da plajların açılacağını bildirdi.DÜNYA Ekonomi Forumu (WEF) İsviçre'de düzenlediği Davos Zirvesi'nde dağıtılan, Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Raporu'nda ülkelerin global rekabet avantajlarını ortaya koydu. Araştırmayı yorumlayan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Türkiye'yi dünyadaki diğer ülke ve destinasyonlardan ayıran birçok faktör bulunuyor. Bunların başında tarihi ve kültürel zenginliklerimiz geliyor" dedi. Bağlıkaya, "Turizmi salt ziyaretçi sayısı odaklı bir perspektiften değil, mevcut politikaların ötesinde yeni bir bakış açısı ile ele almamız gerekiyor. Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sektörümüze verdiği önem ve değer bizler için büyük bir avantaj sağlıyor" ifadesini kullandı.Bağlıkaya, turizm noktasında diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'yi dünyadaki diğer ülke ve destinasyonlardan ayıran birçok faktör bulunduğuna değinerek tarihi ve kültürel zenginliklere dikkat çekti. Bağlıkaya, "12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihinin en eski tapınağı Göbeklitepe de bu topraklarda bulunuyor" açıklamasında bulundu.ANKARA