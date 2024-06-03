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Giriş Tarihi: 4.6.2024

Bayramda YHT’lere ek sefer

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Bayramda YHT’lere ek sefer
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebini karşılamak ve vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla yüksek hızlı, ana hat, bölgesel ve şehir içi olmak üzere tüm trenlerde sefer sayılarını artırdıklarını söyledi. Uraloğlu, 14-15-16 ve 22-23 Haziran tarihlerinde Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya parkurlarında ilave YHT setlerinin sefere konularak toplam 9 bin 660 kişilik ek kapasite artışı sağladıklarını belirtti. Uraloğlu, 14-23 Haziran tarihleri arasında ise ana hat ve bölgesel trenlerinde pulman ve yataklı olmak üzere 280 vagon ilavesi ile toplam 15 bin 800 kişilik ek kapasite artışı sağlanacağını anlattı. Uraloğlu YHT seferleri ile günde 35 bine yakın yolcuya hizmet verildiğini, bayramda günlük ortalama 40 bin vatandaşın trenle seyahat edeceğini söyledi.
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Bayramda YHT’lere ek sefer
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