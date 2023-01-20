Baz Etkisi Nedir? Enflasyonda Baz Etkisi Ne Demek ve Nasıl Hesaplanır?

Baz etkisi nedir sorusu için finansal kaynaklardan ayrıntılı bilgi almanız gerekir. Enflasyonda baz etkisi ne demek şeklinde yapacağınız araştırma ile de merak ettiğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz. Base effect nedir şeklinde araştırma yapanlar da olabilir. Birçok finansal kaynakta konu ile ilgili detaylı açıklamaya yer verilmiştir. Enflasyon baz etkisi nasıl hesaplanır? Ekonomide baz nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Baz Etkisi Nedir?

Baz etkisi, ekonomi kaynaklarında sıkça kullanılan bir terimdir. Baz etkisi ve baz etkisinin nasıl hesaplanacağı merak edilenler arasındadır. Kamu görevlileri tarafından yapılan açıklamalarda da enflasyonun baz etkisi ile düştüğü ifadesini sık sık duyarsınız. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından Aralık 2022 tarihinde yapılan açıklamalarda da bu ifadeyi görebilirsiniz.

Baz etkisi, bir önceki yılın ilgili ayının enflasyonu ile ilgili bir terimdir. Eğer yeni ayın enflasyonu, bir önceki yılın aynı dönemindeki enflasyondan daha düşük ise baz etkisinden söz edilebilir.

Enflasyon Baz Etkisi Nasıl Hesaplanır?

Baz etkisi, enflasyon değişiminin söz konusu olduğu ay ile ilgili olan bir kavramdır. Örneğin 2014 yılı Kasım ayındaki yıllık enflasyon oranı hesaplanırken, 2014 yılı Kasım ayı içindeki tüketici endeksinin 2013 yılı Kasım ayındaki tüketici endeksi ile arasındaki yüzde değişim hesaplanır. 2013 yılının Kasım ayındaki tüketici endekssinin normal ortalamadan daha düşük olması halinde 2014 yılının Kasım ayındaki enflasyonda yükseltici bir baz etkisinden söz edilecektir.