Bazı mensucat türlerinin ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, gümrük tarife istatistik pozisyonu numaraları belirtilen Çin menşeli söz konusu ürünün ithalatında kilogram başına 1 dolar ve 2,2 dolar tutarında dampinge karşı önlemin yürürlükte olduğu ifade edildi.

Soruşturma neticesinde, Bulgaristan, Fransa ve Kuzey Makedonya'da yerleşik firmaların yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda söz konusu önlemi etkisiz kıldıkları sonucuna ulaşıldı.

Bu çerçevede, Çin menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme, anılan ülkeler menşeli bazı mensucat ürünlerinin de tabi olmasına karar verildi.