Bazı muhasebe uygulamalarına açıklık getirildi

Kurulun konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bireysel mali tablolara ilişkin kararla bu tabloların hazırlanmasında, kontrol edilen kuruluşlardaki, ortak girişimlerdeki ve iştiraklerdeki yatırımlara ilişkin uyulması gereken muhasebeleştirme ve açıklama hükümleri düzenlendi.

Konsolide mali tablolara ilişkin kararla, bir kuruluşun bir veya birden fazla kuruluşu kontrol ettiği durumda, düzenlenecek konsolide mali tabloların hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeler belirlendi.

İştirakler ve ortak girişimlerdeki yatırımlar kararında da bu yatırımların muhasebeleştirilmesinin belirlenmesi ve bu yatırımları muhasebeleştirirken öz kaynak yönteminin uygulanmasına ilişkin hükümler ortaya konuldu.

Kurulun, ortak anlaşmalara ilişkin kararında da ortak payı olan kuruluşlar tarafından yapılacak mali raporlamaların ilkeleri düzenlenirken, diğer kuruluşlardaki paylara ilişkin açıklamalar kararında, mali tablo kullanıcılarının bazı hususları değerlendirmesini sağlayacak bilgilerin, kuruluş tarafından açıklanmasını temin etmek amaçlandı.