Bazı petrokimya ürünlerinin ithalatında gözetim uygulamasına geçiş süreci tanındı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 27 Ağustos 2022'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğle ithalattaki gözetim uygulamasına ilişkin düzenleme yapıldı.

Bazı petrokimya ürünlerinin ithalatında gözetim uygulaması bulunuyor. Bakanlık tarafından aynı tarife pozisyonları altında yer alan gözetim uygulamasının bulunmadığı ürünlerin ithalatı da yakından izleniyor.

Tebliğdeki değişiklikle bazı plastik levhaların gözetim uygulaması için 15 Ekim 2022'ye kadar geçiş süreci tanındı.