Bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatı için tarife kontenjanı belirlendi

Bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatı için tarife kontenjanı belirlennmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, bazı kimyasallar, akümülatörler, devre kartları, iyon piller, baskı devre kartları ve ses mekanizması gibi çok sayıda sanayi ürününün ithalatında 15 Şubat 2024'e kadar geçerli olmak ve Kararda belirlenen miktarlarda uygulanmak üzere sıfır gümrükle tarife kontenjanları açıldı.

Bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de bazı dokuma ürünlerinin sıfır gümrükle ithalatı için 31 Aralık 2023'e kadar uygulanmak üzere tarife kontenjanı belirlendi.