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Giriş Tarihi: 28.4.2023 10:10

BDDK, deprem bölgesinde zaman aşımı süresini 3 ay uzattı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle alacakları zaman aşımına uğrayan hak sahipleri veya mirasçıları için son başvuru tarihini 3 ay erteledi.

AA
BDDK, deprem bölgesinde zaman aşımı süresini 3 ay uzattı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, 2022 itibarıyla zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacağı bulunan hak sahipleri veya mirasçıları için 15 Haziran 2023 olan son başvuru tarihinin 15 Eylül 2023 olarak uygulanması kararı alındı.

Hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayan 2022'ye ilişkin tutarların faiz ve kar payları ile birlikte 30 Eylül 2023'e kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına devredilebilmesine de karar verildi.

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BDDK, deprem bölgesinde zaman aşımı süresini 3 ay uzattı
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