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Giriş Tarihi: 10.2.2022 22:11 Son Güncelleme: 10.2.2022 22:15

BDDK kur korumalı TL mevduat verilerini yayımladı

AA
BDDK kur korumalı TL mevduat verilerini yayımladı

BDDK tarafından yapılan açıklamada, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki toplam tutarın 7 Şubat itibarıyla 313 milyar liraya ulaştığı bilgisi verildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ilgili tebliğ hükümleri uyarınca uygulanmasına başlanan kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin büyüklüklerin kurumun periyodik yayınlarında 14 Şubat'tan itibaren paylaşılacağını bildirdi.

Açıklamada, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının 24 Aralık 2021'den bu yana izlediği seyre yönelik bir grafik de paylaşılırken, 7 Şubat itibarıyla hesaplardaki toplam tutarın 313 milyar liraya ulaştığı, bunun 171 milyar lirasının Hazine, 142 milyar lirasının ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası destekli hesaplarda bulunduğu bilgisi verildi.

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BDDK kur korumalı TL mevduat verilerini yayımladı
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