Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri BDDK’dan dijital katılım bankasına onay
Giriş Tarihi: 9.7.2022

BDDK’dan dijital katılım bankasına onay

BDDK’dan dijital katılım bankasına onay
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de, Kasa Katılım Bankası AŞ unvanı altında bir dijital katılım bankasının kuruluşunu onayladı. BDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, Great East Capital Bilgi Teknolojileri Yatırımları AŞ, Adam Muhammed Sadıq, Maryam Khalid Al-Atteyah, Hector Fernando Sepul Veda Reyes Retena ve Yağmur Şatana tarafından Türkiye'de Kasa Katılım Bankası AŞ unvanlı bir dijital katılım bankası kurulmasına izin verildi. Bankanın kuruluş sermayesi 1.5 milyar lira olacak.

FAALİYET GÖSTERECEK
Karar Bankacılık Kanunu, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı. Bu kapsamda banka, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda dijital bankalar için belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet gösterecek.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
BDDK’dan dijital katılım bankasına onay
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA