BDDK’dan Hedef Yatırım Bankası AŞ’nin kurulmasına izin

BDDK'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararına göre, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4'üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ile söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin 2'nci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 7'inci ve 8'inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar Hedef Holding AŞ, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, Namık Kemal Gökalp ve Sibel Gökalp tarafından Türkiye'de 500 milyon TL kuruluş sermayeli Hedef Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verildi.