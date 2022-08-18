BDDK’den, faizsiz bankacılık alanında müşterilerin bilgilendirilmesine yönelik düzenleme

Değişiklik kapsamında, tebliğin müşterilerin bilgilendirilmesine ilişkin genel ilkelerinin belirlendiği bazı maddelerde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, bankaların, müşterilerini faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile danışma komitesi kararları kapsamında, ürün ve hizmetlerinin işleyişleri ve dayandıkları akdin veya akitlerin taraflara getirdiği hak ve yükümlülükler konusunda açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirmekle yükümlülüğü devam edecek.

Buna karşın bankaların, müşterilerin söz konusu akde veya akitlere yönelik esas irade beyanlarını alma yükümlülüğü kaldırıldı.

KATILIM FONU MÜŞTERİLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BÖLÜMDE DE DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

Yeniden belirlenen maddeler kapsamında, müşteriyle yüz yüze görüşerek yapılacak bilgilendirme sonrasında, sunulan ürün veya hizmete ilişkin sözlü bilgilendirme yapıldığına dair ibarenin müşteri tarafından bilgilendirme formuna kendi el yazısıyla yazılarak ıslak imza ile imzalanması gerekecek.

Uzaktan iletişim araçları üzerinden sesli veya görüntülü kayıtlar vasıtasıyla da sunulan ürün veya hizmete ilişkin olarak müşteriye bilgi edinme imkanı sağlanacak.

Öte yandan tebliğin katılım fonu müşterilerinin bilgilendirilmesine ilişkin bölümünde de düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda katılım bankalarının da, katılma hesabı veya özel cari hesap açılışı işlemlerinde müşterilerinden hesabın dayandığı akde veya akitlere ilişkin esas irade beyanını alma yükümlülüğü sona erdi.