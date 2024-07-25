Bebek arabası ithalatında gözetim uygulanacak

BEBEK arabası ile aksam ve parçalarının ithalatında yerli üreticinin zarar görüp görmediğini ölçebilmek için gözetim uygulanması kararlaştırıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, gözetim uygulaması kapsamında birim gümrük kıymeti bebek arabaları için adet başına 100 dolar, aksam ve parçaları için de kilogram başına 25 dolar olarak belirlendi. Söz konusu ürünler, İthalat Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği gözetim belgesiyle ithal edilebilecek. ANKARA