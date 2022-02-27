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Giriş Tarihi: 27.2.2022

Belçika'da 39 yılın en yüksek enflasyonu

Belçika’da 39 yılın en yüksek enflasyonu
Avrupa'da enflasyon yükselmeye devam ediyor. Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin şubat ayı enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, şubatta enflasyon yüzde 8.04'le 1983 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı. Verilere göre, Belçika'da ocak ayında enflasyon yüzde 7.59 olmuştu. Ülkede, çekirdek enflasyon ise şubatta yüzde 3.28'e yükseldi. Şubat ayında en önemli fiyat artışları akaryakıt, elektrik, alkollü içecekler, sebze, meyve, kalorifer yakıtı, çiçek, balık ve deniz ürünlerinde gerçekleşti. Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu. Enerjideki fiyat artış oranı yüzde 60.99'u buldu. Enerji ürünlerinin şubat ayı enflasyonuna katkısı da yüzde 5.03 düzeyinde.
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Belçika'da 39 yılın en yüksek enflasyonu
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