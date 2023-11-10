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Giriş Tarihi: 11.11.2023

Belediye ve RTÜK’te maaşlar ‘TROY’a geçiyor

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Belediye ve RTÜK’te maaşlar ‘TROY’a geçiyor
İsraıl'ın Gazze saldırılarının ardından Mastercard ve Visa'yı boykot çığ gibi büyüdü. Belediyelerden kamu kurumlarına birçok kurum çalışanlarının maaş kartlarını yerli ödeme sistemi TROY'a geçiriliyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK çalışanlarının 'TROY' kart sistemini kullanacağını açıkladı. Konya, Sivas, Adıyaman, Ordu, Gaziantep, Ağrı, Tokat, Sincan, Akçaabat, İnegöl, Of, Başiskele, Sancaktepe, Tuzla, Sultangazi, Kağıthane, Beykoz, Esenler, Sultanbeyli, Üsküdar, Pursaklar, Şahinbey, Eyüpsultan gibi birçok belediye çalışanlarının maaşlarının Mastercard ve Visa altyapısı yerine yerli ödeme sistemi TROY üzerinden yapılması için bankalara başvuruda bulunduklarını açıkladı.
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Belediye ve RTÜK’te maaşlar ‘TROY’a geçiyor
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